ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 59 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zunehmend vom Aufwärtspotenzial der Aktie überzeugt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die positive Marktreaktion auf den höchst wertsteigernden Deal mit Advent sei nur die erste Phase der Neubewertung. Weiteres Kurspotenzial berge etwa der Verkauf der Beteiligung am gerade gegründeten Joint-Venture in wenigen Jahren. Mit Blick auf eine geschätzte Cashflow-Rendite von elf Prozent sei die Aktie damit die günstigste unter den diversifizierten Chemiekonzernen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 20:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.