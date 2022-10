ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Einklang mit der Markterwartung rechne er mit einem Gewinnwachstum (Ebitda) von vier Prozent, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil stünden die Aktien immer noch unter dem Eindruck bilanzieller Risiken, so dass er nach dem erfolgreichen Abschluss der Abspaltung der Sparte für Hochleistungs-Kunststoffe (HPM) eine Erleichterungsrally erwarte. Die Transaktion dürfte im ersten Halbjahr 2023 erfolgen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.