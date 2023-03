MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Lanxess von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch, unter anderem nach Gerüchten über wesentliche Änderungen beim Verkauf des Geschäftsbereichs HPM oder sogar einem Abbruch in letzter Minute sowie nach einem schwachen Ausblick auf das erste Quartal sei übertrieben, schrieb Analyst Konstantin Wiechert. Er nahm das Papier des Spezialchemiekonzerns daher laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie in die "Baader Helvea Top Picks"-Liste auf. Das kurzfristige Aufwärtspotenzial dürfte bei etwa 45 Prozent liegen, begründete er diesen Schritt./ck/jha/



