NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lanxess nach der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungskunststoffe mit dem Finanzinvestor Advent auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 50 Euro. Während Lanxess seinen Geschäftsbereich High Performance Materials (HPM) einbringe, erwerbe das Gemeinschaftsunternehmen den Geschäftsbereich Engineering Materials der niederländischen DSM, der von Advent finanziert werde, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit entstehe ein weltweit tätiger Polymer-Player, der auf dem Markt für Engineering Materials die Nummer drei sei./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.