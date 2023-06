HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung von Lanxess nach der "heftigen Gewinnwarnung" zunächst ausgesetzt. Analyst Oliver Schwarz kündigte in seiner ersten Reaktion vom Dienstagmorgen eine Überarbeitung seiner Schätzungen an. Auch andere Chemiewerte dürften in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Jahresziele in der Branche hingen von einem deutlich stärkeren zweiten Halbjahr ab, erklärte Schwarz. Zuletzt hatte Schwarz Lanxess bei einem Kursziel von 58 Euro mit 'Buy' eingestuft./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



