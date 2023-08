HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund für die Kursverluste zur Zahlenvorlage dürfte der fehlende Ausblick auf das dritte Quartal gewesen sein, auch wenn der Chemiekonzern seine Jahresziele bestätigt habe, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihm zufolge ist die Chance vergeben worden, mitzuteilen, dass das Tal im Zyklus erreicht worden sei./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.