FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach einer positiven Machbarkeitsstudie zu einer Kooperation mit dem kanadischen Unternehmen Standard Lithium auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Wie Analyst Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, wurden die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Projekt unterstrichen. Die Kooperation zielt darauf ab, um zusätzlich hochreines Lithiumcarbonat umweltschonend aus Sole zu gewinnen, die bisher ausschließlich der Bromgewinnung diente. Für Lanxess sei dies eine Option ohne zusätzliche Kosten. Das daraus resultierende Potenzial sei seiner Meinung nach nicht im Aktienkurs berücksichtigt./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 06:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.