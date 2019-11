FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen von 50 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Spezialchemieunternehmens sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Gewinnschätzungen für 2020 gebe es wegen des schwachen Marktumfeldes aber nur wenig Verbesserungspotenzial. Durch den Verkauf der Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta rechnet der Analyst 2020 mit einem Kassenmittelzufluss von rund 620 Millionen Euro, wodurch die Nettofinanzverschuldung deutlich sinken dürfte./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 08:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 09:11 / MESZ



