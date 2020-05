HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die gesenkte Prognose des Spezialchemiekonzerns an. Das Kursziel steige jedoch marktbedingt. Der Konzern habe für das erste Quartal noch recht passable Zahlen vermeldet, der Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung werde aber für das zweite und dritte Quartal erwartet./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 11:48 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



