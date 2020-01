HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Belastbarkeit und Restrukturierung seien die Kernpunkte für das Jahr 2020 des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass dieser das operative Gewinnziel (Ebitda) in 2019 erreichen wird. Der Experte erwartet eine Prognose, die dieses Abschneiden für das kommende Geschäftsjahr fortschreibt./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.