FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 59 auf 42 Euro gesenkt. Die Prognose des Chemieunternehmens für 2020 enthalte belastbare Aussagen zu den Auswirkungen von Covid-19, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Lanxess-Vorstand habe eine gute Erfolgsbilanz in Bezug auf die eigenen Prognosen./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 11:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 11:41 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.