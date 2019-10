NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich auf 60 Euro belassen. Die Aktie des Spezialchemieherstellers habe seit Jahresbeginn um 50 Prozent zugelegt und nun sein Kursziel erreicht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Chemiebranche. Inzwischen sei weitgehend eingepreist, dass unter den zyklischen Werten hier die kurzfristigen Konsenserwartungen besonders leicht erreichbar seien. Auch das Aufwärtspotenzial aus Umstrukturierungen und Übernahmemöglichkeiten sei im Kurs nun enthalten./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 21:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 00:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.