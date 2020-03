ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lanxess nach Aussagen zu den Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie von 57 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern. Dabei berücksichtige er rund drei Viertel der von Lanxess in Aussicht gestellten Virusbelastungen./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 05:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.