NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Nachfrage im vierten Quartal dürfte gut gewesen sein, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Zahlenvorlage. Der zunehmende Gegenwind durch steigende Energie- und Rohstoffkosten, der diesen Effekt zwar aufgezehrt haben dürfte, sollte im Verlauf des Jahres nachlassen. Das daraus resultierende verbesserte Gewinnwachstum des Chemiekonzerns sei in den Marktschätzungen bereits eingearbeitet./ajx/mis



