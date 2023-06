NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess nach niedrigeren Zielen von 40 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Ausmaß der Senkungen sei beträchtlich, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So liege die neue Zielmarke für das operative Ergebnis im zweiten Quartal um rund 50 Prozent unter der bisherigen Konsensschätzung. Sorgen bereite den Marktteilnehmern auch die relativ hohe Verschuldung des Chemiekonzerns./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 00:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 01:52 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.