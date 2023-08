ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lanxess von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 30 Euro gesenkt. Der Schuldenabbau in den kommenden zwölf Monaten sei kaum berechenbar, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und dieses hohe Schuldenniveau belaste die Anlegerstimmung. Von einer Verkaufsempfehlung sieht Patel ab, da die Aktien bereits unter dem Buchwert notierten und damit schon einiges einpreisen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 18:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.