ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lanxess von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 52 auf 50 Euro gesenkt. Zwar sei der Spezialchemiekonzern nicht immun gegen die aktuelle Schwäche der Endmärkte, weswegen er seine Annahmen leicht gekürzt habe, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch dürfte sich Lanxess im Vergleich zum Sektor überdurchschnittlich gut halten. Er begründete dies mit dem verbesserten und strapazierfähigen Produktportfolio und dem dank Aktienrückkäufen aktionärsfreundlichen Ansatz des Unternehmens./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.