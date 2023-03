ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lanxess von 52 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2024 im Schnitt um 10 Prozent. Die Kurszielsenkung begründet der Experte zudem mit niedrigeren Bewertungen der Branche und des High Performance Materials (HPM) Joint Venture./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 05:25 / UTC

