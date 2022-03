LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Investoren dürften sich auf den positiven Ausblick des Spezialchemiekonzerns konzentrieren, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele implizierten, dass die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf das Unternehmen in diesem Jahr weniger stark ausfallen dürften als allgemein befürchtet./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:19 / GMT



