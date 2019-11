LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LEG Immobilien von 126 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Martin reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen. LEG bleibe einer der konservativsten, aber kontinuierlich wachsenden Konzerne in einem strukturell attraktiven Markt./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2019 / 02:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.