HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 74,40 auf 75,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der zuletzt vom Immobilienunternehmen angehobene Ausblick für die Branchen-Kennziffer AFFO führe zu einem etwas höheren fairen Wert, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundlage dafür seien aber Einmaleffekte, was weniger wert sei als nachhaltiges Wachstum durch höhere Mieten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.