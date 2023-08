ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis habe sich beschleunigt, hob Analyst Charles Boissier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion hervor. Allerdings habe der Immobilienkonzern bisher nur wenig Fortschritte mit Blick auf die geplanten Verkäufe vermelden können./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 06:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.