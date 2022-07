HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat LEG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 139 auf 90 Euro gesenkt. Die Energiepreise belasteten Mieter und auch Vermieter, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bevor der Wohnimmobilienkonzern im nächsten Sommer den deutlichen Gaspreisanstieg an die Mieter in Form der Nebenkostenabrechnungen weitergeben könne, müsse er die Energieumlage für die rund 110 000 gasbeheizten Wohnungen ab Oktober vorstrecken./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 07:49 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 07:57 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.