LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das im Jahresvergleich um 6 Prozent gesunkene Betriebsergebnis (FFO) habe weitgehend seiner Schätzung entsprochen, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der AFFO, der Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen, dagegen sei etwas besser als erwartet ausgefallen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.