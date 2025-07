Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group im Vorfeld der Vorlage der Zweitquartalszahlen mit 84,00 Euro bestätigt. Auch die Einstufung "Buy" für die Aktien der Bank blieb unverändert, wie aus einer Analyse der zuständigen Experten Marlene Eibensteiner und Benjamin Goy hervorgeht. Die Erste Group wird am 1. August ihre Quartalsergebnisse präsentieren.

Mit Ende des zweiten Quartals erwarten die Deutsche-Bank-Analysten ein Ergebnis je Aktie von 1,87 Euro. Das ist eine Steigerung von 3 Prozent verglichen mit dem ersten Quartal (1,82 Euro). Die erwartete Gewinnsteigerung durch den Einstieg in den polnischen Markt werde für eine erhöhte Attraktivität des Unternehmens für Investoren sorgen, beschreiben Eibensteiner und Goy.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,87 Prozent auf 75,10 Euro.

