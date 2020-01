FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Leoni von 12,00 auf 9,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Aufgrund der angespannten Marktlage in Europa rechne er mit einer schwächeren Margenerholung des Autozulieferers im Jahr 2020, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem scheine der Verkaufsprozess der Kabel & Draht-Sparte schleppender als geplant zu verlaufen./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 09:31 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 09:49 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.