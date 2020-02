HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen von 4 auf 7 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Fähigkeit des Autozulieferers, freie Barmittel zu erwirtschaften, stehe zunehmend in Frage, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als der Fahrzeugabsatz weltweit weiter sinken dürfte. Seinem Bewertungsmodell liegen nun aber die Schätzungen für 2021 zugrunde./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 08:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.