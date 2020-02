NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe seine Erwartungen um 30 Millionen Euro verfehlt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei eine viel schwächere Entwicklung im Bereich Wire & Cable Solutions (WCS). Allerdings sei der Free Cashflow besser als erwartet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.