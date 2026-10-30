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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 591 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitag. Der Ausblick auf das vierte sei allerdings etwas schwächer./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 591,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 503,15
|
Abst. Kursziel*:
17,46%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 503,15
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,46%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
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29.10.26
|EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
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28.10.26
|Ausblick: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.10.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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26.10.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2026 (EQS Group)
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21.10.26
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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13.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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