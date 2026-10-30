NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 591 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitag. Der Ausblick auf das vierte sei allerdings etwas schwächer./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.