Linde Aktie
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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde nach Quartalszahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 562 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) liege einmal mehr über dem Konsens, schrieb James Hooper am Donnerstag. Die wie von ihm erwartet angehobene EPS-Jahresprognose bedeute für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 562,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 508,16
|
Abst. Kursziel*:
10,60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 501,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,04%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
10:28
|EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.10.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2026 (EQS Group)
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21.10.26
|EQS-News: Linde Expands Supply of Industrial Gases to Tata Steel in India (EQS Group)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
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