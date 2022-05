ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Linde mit "Outperform" und einem Kursziel von 380 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Gasekonzern sei überdurchschnittlich breit aufgestellt sowohl im Gasgeschäft als auch mit Blick auf die Kundenbranchen wie Gesundheit und Elektronik, die geografische Positionierung sowie die Größe der Kunden, schrieb Analyst John Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sauerstoffnachfrage profitiere vom Wachstum im Gesundheitsbereich sowie dem Trend zu effizienterer Verbrennertechnik im Vergleich zu normaler Luft. Stickstoff sei gefragt für Kühlprozesse sowie bei der Halbleiterfertigung. Hinzu komme nun der Wasserstoff-Trend./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





