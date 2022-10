ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Linde-Aktie nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Outperform" belassen, aber das in US-Dollar lautende Kursziel von 380 auf 360 Dollar verringert. Analyst John Roberts begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Schritt mit der etwas geringer als erwartet ausgefallenen Ergebnisprognose je Aktie für das vierte Quartal. Zudem verschob er sein Bewertungsmodell etwas weiter in die Zukunft./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 11:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



