MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Linde von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 320 auf 310 Euro gesenkt. Die Aktie des Industriegaskonzerns habe im laufenden Jahr deutlich besser als der Dax und die Wettbewerber-Papiere abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger schienen Linde als "sicheren Hafen" in stürmischer See zu betrachten, könnten aber die Risiken unterschätzen, die das Geschäft von Linde in puncto EU-Gasversorgung berge. Der Experte reduzierte seine langfristigen Wachstumsannahmen für das Industriegase- und Engineering-Geschäft des Unternehmens./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 04:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.