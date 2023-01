MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Linde auf "Reduce" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Entscheidung zum Rückzug aus dem Dax könnte zu einem kurzfristigen Überhang an Aktien führen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine vorsichtige Einschätzung basiere aber nicht darauf, sondern vielmehr auf seiner Sorge, dass negative spätzyklische Effekte weder in den Marktschätzungen noch in der Bewertung von Linde berücksichtigt seien. Unter den Industriegase-Anbietern bevorzugt er Air Liquide./ajx/mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 07:34 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.