NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds nach der Einigung auf ein Brexit-Abkommen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Pence belassen. Die Aktien britischer und irischer Banken dürften nun weiter aufwerten, selbst wenn das britische Parlament den Deal zunächst ablehnen sollte, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verglichen mit der RBS weise Lloyds aber das schlechtere Kapitalrenditeprofil auf und sei weniger günstig bewertet./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 22:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.