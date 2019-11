NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Pence belassen. Eine Empfehlung eines Unterhausausschusses an die Geschäftsbanken, die Opfer bestimmter betrügerischer Vorgehen auch rückwirkend zu entschädigen, sei eine schlechte Nachricht für die Geldhäuser, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./bek/ajx



