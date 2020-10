NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds nach den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Pence belassen. Analyst Benjamin Toms passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Für 2022 behielt er seine Annahmen für das Vorsteuerergebnis bei, da steigende Nettozinsüberschüsse durch höhere operative Ausgaben weitgehend zunichte gemacht werden dürften./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 14:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 14:53 / ET



