London Stock Exchange Aktie
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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13630 auf 13140 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers kappte am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Briten. Euronext und Deutsche Börse profitierten besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
131,40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
28.09.26
|Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag an Nulllinie (finanzen.at)
|
23.09.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|97,06
|2,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)