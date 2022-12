NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) anlässlich des Einstiegs von Microsoft von 9800 auf 10000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber verspreche sich von der Übernahme eines Aktienpakets von vier Prozent durch den US-Softwareriesen im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft einen erheblichen Wachstumsschub, schrieb Analyst Charles Mayne in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht könnte eine erfolgreiche Kooperation den Briten einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Das neue Kursziel geht teilweise auf die gestiegene Branchenbewertung zurück - seine Ergebnisschätzungen (EPS) revidierte der Experte aufgrund kurzfristig höherer Kostenannahmen etwas nach unten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.