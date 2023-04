FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 7700 auf 8000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter dem Strich wirkten sich die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor leicht positiv auf den Börsenbetreiber aus, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er profitiere von den starken Schwankungen an den Märkten. Mittelfristig könnten jedoch eine Konsolidierung im Finanzsektor und Kosteneinsparungen der Finanzakteure die LSE belasten./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.