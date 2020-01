ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange von 7700 auf 7600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit seinen Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2020 und 2021 liege er unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im vierten Quartal habe sich das Geschäft des Börsenbetreibers mit der Abwicklung von Wertpapieren (Clearing) stark abgeschwächt./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.