ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für London Stock Exchange von 9000 auf 8900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit seinen aktualisierten Prognosen für den Börsenbetreiber trage sie der Dollar-Stärke, höheren Zinssätzen und den neuesten Statistiken zum Handels- und Clearing-Volumen Rechnung, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 13:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



