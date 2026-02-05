L'Oréal Aktie
|399,35EUR
|1,05EUR
|0,26%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
L'Oréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Kosmetikherstellers e.l.f. Beauty ließen positive Rückschlüsse für die Franzosen zu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Das Unternehmen sei einer der ärgsten US-Konkurrenten im Bereich Make-up. Von L'Oreal erwartet er einen Ausblick auf ein weiteres Jahr Outperformance der Schönheitsbranche./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
399,55 €
|
Abst. Kursziel*:
7,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
399,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,67%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
