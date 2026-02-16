L'Oréal Aktie

383,90EUR 12,20EUR 3,28%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

16.02.2026 10:02:03

LOréal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Wie bereits das Update für das dritte Quartal im vergangenen Oktober hätten sich die nun vorgelegten Zahlen des Kosmetikkonzerns für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 als "weitere verpasste Gelegenheit" erwiesen, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Resümee. Die eigentlichen Fortschritte des Unternehmens seien von einem negativen Einmaleffekt überschattet worden. Er bleibt aber optimistisch für die Aktien und verwies auf überzeugende Investitionsargumente, wie etwa den starken Jahresstart, der den ambitionierten Plan des Managements untermauere, das Wachstum im laufenden Jahr zu beschleunigen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
384,40 € 		Abst. Kursziel*:
11,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
383,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,01%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 383,85 3,27%

