L'Oréal Aktie
|383,90EUR
|12,20EUR
|3,28%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Wie bereits das Update für das dritte Quartal im vergangenen Oktober hätten sich die nun vorgelegten Zahlen des Kosmetikkonzerns für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 als "weitere verpasste Gelegenheit" erwiesen, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Resümee. Die eigentlichen Fortschritte des Unternehmens seien von einem negativen Einmaleffekt überschattet worden. Er bleibt aber optimistisch für die Aktien und verwies auf überzeugende Investitionsargumente, wie etwa den starken Jahresstart, der den ambitionierten Plan des Managements untermauere, das Wachstum im laufenden Jahr zu beschleunigen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
384,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
383,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,01%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
13.02.26
|L’Oréal legt im Gesamtjahr operativ zu, Gewinn sinkt - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:22
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|383,85
|3,27%
