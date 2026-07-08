L'Oréal Aktie
|381,60EUR
|-7,70EUR
|-1,98%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
08.07.2026 10:31:03
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Kosmetikkonzerns erschienen vernünftig, schrieb Guillaume Delmas in einem Ausblick vom Dienstag./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
384,80 €
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Abst. Kursziel*:
11,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
381,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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