NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von L'Oreal nach einer Anteilsreduzierung von Nestle auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Dies geschehe, indem L'Oreal von Nestle gehaltene Aktien zurückkaufe, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese würden dann bis Ende August 2022 storniert. Die Transaktion werde den Gewinn je Aktie von L'Oreal um mehr als vier Prozent steigern, schätzt der Analyst./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.