FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Jahreszahlen von 380 auf 360 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Kosmetikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der Herausforderungen durch einen intensiveren Wettbewerb in China hätten die Franzosen in margenstarken Segmenten Marktanteile gewonnen. Fu?r 2025 erwartet der Experte ein Wachstum im Einklang mit dem Markt und potenzielle Margenverbesserungen dank Größenvorteilen, trotz potenzieller Auswirkungen von US-Importzöllen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 14:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 15:03 / MEZ



