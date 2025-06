NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 369 Euro auf "Hold" belassen. Der weitere Geschäftsverlauf sei schwer absehbar, die Franzosen sollten allerdings die Branche abhängen können, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Wachstum von 2,6 Prozent auf vergleichbarer Basis. Mit Blick auf die Bewertung sieht er für die Aktien aktuell keinen Bewertungsspielraum./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



