L'Oréal Aktie
|385,15EUR
|0,35EUR
|0,09%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von 369 auf 371 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Aktien des Kosmetikkonzerns in den letzten zwölf Monaten dem Markt hinterhergehinkt seien, dürfte das Blatt sich wohl bald wenden, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die durch Künstliche Intelligenz erzielten Effizienzsteigerungen in den Bereichen Werbung und Verkaufsförderung versprächen eine höhere Profitabilität als in der Vergangenheit./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
371,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
383,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
385,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,67%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.25
|L'Oréal-Aktie gewinnt: Erlöse steigen im ersten Halbjahr (finanzen.at)
|
30.07.25
|ROUNDUP: Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
29.07.25
|Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal (dpa-AFX)
|
28.07.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
07.07.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|384,40
|-0,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.