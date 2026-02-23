L'Oréal Aktie
|398,90EUR
|-1,25EUR
|-0,31%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 372 auf 374 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über das Wachstum des Kosmetikmarktes halte an, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen sowie die Präsentation des Unternehmens auf der jährlichen CAGNY-Branchenkonferenz. Die Franzosen hätten keine Prognose für das im laufenden Jahr erwartete Marktwachstum abgegeben, rechneten aber mit einer besseren Entwicklung als 2025. Dies deute auf ein weiter schwieriges Branchenumfeld in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China hin./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
374,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
397,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
398,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,24%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
20.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro (dpa-AFX)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|L’Oréal legt im Gesamtjahr operativ zu, Gewinn sinkt - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro (dpa-AFX)